Domani sera Le Scoperte. A piedi nei luoghi e nomi della musica

Bastianini, Franci, il Senesino sono alcuni dei nomi che legano l’universo musicale alla storia di Siena: a loro sarà dedicato il terzo itinerario de Le Scoperte, le passeggiate del giovedì sera con le guide Federagit Confesercenti. ’Che spettacolo! Storie di artisti e cantanti di altri tempi’ è il titolo dell’appuntamento di domani, sempre con inizio alle 21.30 da Fonte Gaia in piazza del Campo. Giulia Raffaelli condurrà il pubblico nei luoghi legati alle Muse: Ettore Bastianini, Rinaldo Franci, Francesco Bernardi (il Senesino), il Conte Chigi Saracini. E venerdì protagonista all’Accademia del Gusto, in via Camollia alle 17, sarà il pecorino.