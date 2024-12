Domani Schlein al presidio, martedì incontro a Roma

Domani è il giorno di Elly Schlein. la segretaria nazionale del Pd sarà infatti alle 11,30 al presidio degli operai dello stabilimento Beko in viale Toselli durante l’assemblea davanti ai cancelli. La visita di Schlein, che già dal congresso di Europa verde a Chianciano nei giorni scorsi aveva espresso vicinanza al personale in stato di agitazione, precede di 24 ore la nuova riunione del tavolo nazionale al ministero delle Imprese e del made in Italy. Il summit è previsto alle 14 alla presenza delle istituzioni dei territori coinvolti, delegazioni politiche e di una delegazione sindacale allargata ai componenti il Coordinamento Nazionale Beko. Durante l’incontro a Roma si terrà l’ennesimo presidio dei lavoratori davanti ai cancelli del sito in viale Toselli.

Mercoledì mattina invece alle 7,30 è prevista una diretta tv con Rai3, a cui seguirà l’assemblea ai lavoratori. Infine venerdì, per lo sciopero generale corteo e comizio con i tre segretari nazionali di categoria.