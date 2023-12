Domani ‘notte rossa’ all’Arci di Pancole

Dalle notti bianche alla ‘notte rossa’: la nuova pagina culturale promossa e organizzata da oltre un lustro dalle Arci regionali . A San Gimignano la notte dipinta di ‘rosso’ per la prima volta si accende domani dalle 17 alle 21 al circolino Arci di Pancole. Festa d’incontro culturale per "raccontare attività sociali con lo spirito di stare insieme, accogliere e raccogliere idee e proposte e molto altro, compreso il buffet apericena", ricorda soddisfatta la pancolese Ilaria Garosi, già assessora alla scuola e altro, fra grandi, bambini e bambine. Fra un gioco e un incontro e l’altro leggeranno le riflessioni sulle tematiche della Pace. Un modo di stare insieme – sottolinea la dottoressa Garosi –, con sensibilità diverse dai principi comuni per promuovere cultura di partecipazione attiva e solidarietà".

Romano Francardelli