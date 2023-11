Dolore e nutrizione L’ateneo recluta pazienti

Partirà a breve uno studio dell’Università di Siena dedicato ad indagare possibili interazioni tra l’alimentazione e il dolore cronico. L’intento è reclutare soggetti con dolore cronico e disturbi intestinali, soggetti con problematiche intestinali e volontari sani: coloro che rientrano in queste categorie possono candidarsi a partecipare all’indagine. Lo studio, dal titolo ’Dolore cronico e nutrizione’, è condotto dalla professoressa Anna Maria Aloisi, docente del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze e dal suo gruppo di ricerca.

L’adesione allo studio non prevede la somministrazione di farmaci e non comporta spese a carico del partecipante: l’indagine prevede la compilazione di questionari, misurazione della composizione corporea e test non invasivi sulla sensibilità dolorifica.

La professoressa Aloisi, fisiologa, conduce da anni studi sulla relazione tra intestino e dolore cronico, uno dei principali problemi sanitari in Europa: un disturbo la cui causa può essere difficile da individuare e trattare, oltre a venire spesso associato a profonde modificazioni della personalità e dello stile di vita del paziente.

La professoressa Aloisi ed i suoi collaboratori riceveranno gli interessati a partecipare presso lo studio situato nel complesso didattico di San Miniato a Siena: per aderire occorre scrivere a [email protected] o telefonare a 0577 232436 e presentarsi presso lo studio. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea e fa parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.