Documentario ’Imperfect - I’m Perfect’ per contrastare il body shaming

In occasione della Giornata mondiale contro il bullismo, ieri, nella sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala è stato presentato il documentario ’Imperfect - I’m Perfect’ di Azzurra Digiovanni. È la conclusione del progetto voluto dal Comune, con la casa di produzione Re Carcano, per contrastare il body shaming e il bullismo. All’evento hanno partecipato classi degli istituti superiori, insieme ad alcuni esperti e protagonisti del documentario. "Il progetto – sostiene l’assessore alle politiche giovanili Micaela Papi - nasce per coinvolgere il pubblico giovane. Molte delle imperfezioni trattate nel format insorgono nell’età dello sviluppo, quindi pre-adolescenza e adolescenza. E’ a questa età che si rischia di diventare vittime di cyber bullismo e body shaming". "Il documentario realizzato – spiega Azzurra Digiovanni, che ha ideato e scritto le cinque puntate - vuole essere un viaggio in quelle che vengono percepite come ’imperfezioni’ del corpo umano. Obiettivo è far capire ai giovani che spesso ’il problema sta negli occhi di chi guarda’. Bisogna smettere di guardarsi allo specchio e ambire a un ideale di bellezza fittizia". Prima della proiezione l’intervento dello psicologo Luca Pianigiani.