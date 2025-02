’DiVinOrcia’, nozze d’argento del Consorzio

Venticinque come numero magico per un prodotto delle nostre terre: martedì 25 febbraio 2025 si celebra il 25esimo anno dalla costituzione del Consorzio del Vino Orcia. Appuntamento a Pienza per quella che viene definita "la Doc più bella del mondo", che estende la sua area di prodzione in dodici comuni nel sud della provincia: a oggi sono 153 gli ettari di vigneti dichiarati su un potenziale di 400 ettari, la produzione media annua si attesta intorno alle 255mila bottiglie realizzate dalle circa sessanta cantine nel territorio. "DiVinOrcia sarà un’anteprima delle nuove annate in commercio della nostra denominazione, in una città simbolo come Pienza", sottolinea Giulitta Zamperini, presidente del Consorzio del Vino Orcia.