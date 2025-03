Diventa anche tu un Amico di Bartimeo. Al fianco delle famiglie con bambini malati

Ogni giorno, molte famiglie affrontano la dura prova della malattia di un figlio – spiega Don Vittorio Giglio, direttore delle Caritas di Siena e di Montepulciano –, spesso bambini molto piccoli. Lontani da casa, in difficoltà economiche e senza una rete di supporto, si trovano ad affrontare il dolore e le preoccupazioni per le cure, ma anche la fatica di gestire la quotidianità.

‘Amici di Bartimeo’ è il progetto della Caritas Diocesana di Siena e della Fondazione Caritas delle Diocesi di Siena e Montepulciano nato per offrire un aiuto alle famiglie, "accogliendole con calore - ancora Don Vittorio Giglio – e sostenendole nel loro duro percorso di ’lotta’ contro malattie importanti (retinoblastoma, tumori, leucemie) per le quali sono in cura presso gli ospedali Le Scotte, Nottola e Campostaggia.

Attraverso alloggi temporanei, sostegno economico e assistenza pratica, la nostra Caritas vuole essere accanto a loro, perché nessuno possa sentirsi solo in momenti così difficili". Lo slogan è ‘anche tu puoi fare la differenza!’, con una donazione, un gesto o semplicemente diffondendo il messaggio "Unisciti a noi. Diventa anche tu un volontario. Diventa anche tu un Amico di Bartimeo".