Disturbi alimentari. Rotary in aiuto a Pediatria

Disturbi del comportamento alimentare: una ‘patologia’ di cui si parla molto in questi giorni per il suo ruolo di Cenerentola nei finanziamenti pubblici. Per questo motivo, proseguendo un service iniziato due anni fa,Rotary Siena e Rotary Siena Est, hanno deciso di offrire il proprio contributo economico al Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare della Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Senese. I due Presidenti Rotary, Cesare Biagini e Stefano Burroni, che per l’occasione hanno promosso un incontro Interclub, hanno ribadito come si siano trovati immediatamente in sintonia per questa azione comune a sostegno del progetto e come sia stato utile il sostegno del Distretto 2071, al fine in integrare sensibilmente la somma erogata dai due Club.

Nel corso dell’incontro il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, Antonio Davide Barretta ed il professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria, hanno ribadito quanto la patologia trattata sia in forte aumento e che l’intervento dei due Club è quanto mai utile e tempestivo. La dottoressa Alessandra Orsi, psicologa del progetto D.C.A., ha esposto i risultati ottenuti nel ’salvataggio’ di giovani pazienti e quanto fondamentale sia l’apporto dell’Associazione ’Insieme per i bambini’ presieduta da Elisabetta Cioni.