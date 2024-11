Distribuzione di periodici. Serve un collaboratore

1 PERSONAL SHOPPER - Società del Gruppo Lavazza cerca per la zona di Siena e provincia ambosessi anche prima esperienza per nuovo lavoro di personal shopper caffè. Automunito con patente B. Corso di formazione gratuito possibilità di carriera e incentivi. Contratto a tempo indeterminato con orario full time e part time. Contatti: 0575984362 e [email protected]

1 COLLABORATORE – Ditta di distribuzione di periodici di Colle Val d’Elsa ricerca collaboratore part time per distribuzione e rilevamento editoriale. Richiesta conoscenza del programma Excel e posta elettronica. Patente B e auto propria. Contratto per massimo venti giorni lavorativi fra gennaio e marzo a scelta degli interessati per un’ora al giorno fra le 7.30 e le 8.30 di mattina. Il compenso 200-300,00€ netti complessivi. Per informazioni o per candidarsi inviare una mail a [email protected].