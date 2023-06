Distretto Asl chiuso per inagibilità Nuove variazioni ai servizi sanitari

Nuovi aggiornamenti in merito alle variazioni di sede eo di orario, riguardo ai servizi del Consultorio familiare in via della Costituzione a Poggibonsi. E’ la Zona Distretto Alta Valdelsa a comunicare il quadro, alla luce delle questioni emerse due settimane or sono, il 30 maggio, a livello strutturale per l’immobile. Una programmazione che sarà attiva, come si fa sapere, "per tutto il tempo necessario alla risoluzione del problema".

Ecco, nel dettaglio, le variazioni. Attività di screening (Pap test e Hpv test): gli appuntamenti del lunedì mattina sono spostati dal Consultorio di Poggibonsi all’ambulatorio numero 12 della Palazzina Alpi (accanto al presidio ospedaliero di Campostaggia); gli appuntamenti del mercoledì pomeriggio e del sabato mattina sono spostati presso l’ospedale di Campostaggia, ambulatorio numero 10 al piano 1. Prelievi per test di screening prenatale e duo test: gli appuntamenti del martedì mattina sono spostati presso il presidio ospedaliero di Campostaggia, ambulatorio numero 10 al piano 1.Tamponi vaginali: gli appuntamenti del giovedì mattina sono spostati presso l’ospedale di Campostaggia, ambulatorio numero 10 al piano 1.

Ambulatori specialistici ostetrico ginecologici del percorso nascita: gli appuntamenti del martedì e del mercoledì sono spostati presso l’ambulatorio numero 12 della Palazzina Alpi (accanto al presidio ospedaliero di Campostaggia); gli appuntamenti del venerdì sono spostati presso l’ambulatorio numero 10 della Palazzina Alpi (accanto al presidio ospedaliero di Campostaggia). Tutte le altre attività non elencate (tra le quali la consegna dei libretti in gravidanza, colloquio con l’ostetrica) continueranno a essere effettuate nella sede del Distretto di Poggibonsi, al secondo Piano a destra, negli studi ostetrici oltre la vetrata. Fino ad agosto, Il servizio di accoglienza del Consultorio giovani continuerà a essere effettuato tutti i pomeriggi del lunedì dalle 14,45 in poi nella sede del Distretto di Poggibonsi, al secondo piano, nel primo studio a sinistra oltre la vetrata. La segreteria Screening e il servizio stanno continuando a ricontattare le signore che hanno già un appuntamento. Al fine di evitare disagi, le interessate possono ricontattare i numeri 0577994031 oppure 0577994898 per avere conferma della programmazione effettuata.

Paolo Bartalini