Disperso nel bosco. Paura, poi il lieto fine

Aveva perso l’orientamento, ma non la lucidità, l’83enne fungaiolo di Colle disperso nella tarda serata di venerdì nella fitta boscaglia nella zona di Anqua e Montingegnoli, nel Comune di Radicondoli. E’ stato lui stesso, infatti, a lanciare l’allarme con il suo cellulare intorno alle 19.30, attivando le ricerche. Al suo ritrovamento si sono mossi volontari, un equipaggio della Misericordia colligiana con un’ambulanza attrezzata per il soccorso in queste situazioni, forze dell’ordine e due squadre di vigili del fuoco, una dal comando di Siena e l’altra dal distaccamento di Campostaggia: è stata proprio quest’ultima, coordinata con le forze locali, a localizzare il disperso alle 23.45, dopo oltre quattro ore di accurata ricerca al buio, su di un terreno accidentato e in mezzo ad una vegetazione che, con l’oscurità, si era resa quasi impenetrabile. La zona, infatti, è particolarmente impervia e difficile da affrontare, tanto che dal momento del ritrovamento a quello in cui l’anziano è salito sull’ambulanza che lo aspettava e diretta all’ospedale valdelsano, sono trascorse altre due ore: solo all’1.50, infatti, i vigili del fuoco lo hanno potuto consegnare ai sanitari, non prima di aver percorso l’ultimo tratto a bordo di un mezzo del corpo. Nonostante il disorientamento spaziale, l’ottantatrenne non aveva lesioni fische ed era in buone condizioni di salute, tanto che durante la faticosa marcia verso la salvezza ha percorso anche un tratto a piedi con l’assistenza dei soccorritori ed in seguito è stato immobilizzato su una barella del tipo ‘toboga’, per garantirgli la massima sicurezza durante il trasporto.