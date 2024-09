Disagi per i viaggiatori. Sono in arrivo i bonus

Troppi disagi per i viaggiatori: bonus in arrivo per i pendolari della linea ferroviaria Siena-Firenze e della Firenze-Arezzo Chiusi. Avranno sconti sull’abbonamento come risarcimento per i disservizi (ritardi e soppressioni di treni) che si sono registrati nel mese di luglio 2024. Due, insomma, le linee ferroviarie toscane sotto il livello di affidabilità, fissato al 98 per cento, ed entrambe afferenti alla nostra provincia. La Siena-Firenze ha raggiunto quota 97,67 per cento, l’altra si è fermata a 97,45. "Luglio è stato un mese tremendo per chi viaggia in treno - protesta il Comitato pendolari Valdelsa, nato alcuni anni fa e molto attivo anche sui social - Per tutto quello che abbiamo dovuto sopportare, quanto a ritardi e continue cancellazioni delle corse, dovremmo di viaggiare gratis almeno un anno. Ci sono treni vecchi e come tali soggetti a ripetuti guasti. Finché non li rinnoveranno sarà sempre la stessa musica". In base al contratto di servizio tra Regione e Trenitalia, in caso di disservizi gli abbonati hanno diritto ad un bonus come risarcimento. Per gli abbonamenti mensili riduzione del 20 per cento; per quegli annuali del 10 e di 1/12 dell’abbonamento per ciascun mese di mancato raggiungimento dell’indice di affidabilità della linea; per gli abbonamenti mensili Pegaso sconto del 15 per cento sulla tariffa extraurbana; per gli abbonamenti annuali Pegaso riduzione del 7,5 per cento e di 1/12 della sola tariffa extraurbana per ciascun mese di mancato raggiungimento dell’indice di affidabilità della linea. Chi intendesse richiedere il rimborso ha tempo fino al 30 settembre. Il modulo da utilizzare e da inviare via email è all’indirizzo [email protected].