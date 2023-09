Disabili & autocaravan Michelotti in azione

"Lo scorso 26 giugno ho depositato alla Camera la proposta di legge ’Agevolazioni fiscali per l’acquisto di autocaravan da parte delle persone disabili’. E’ venuto il tempo che l’agevolazione dell’Iva al 4% per le persone diversamente abili, oggi vigente per l’acquisto di auto, furgoni e pulmini a nove posti, venga estesa anche all’acquisto degli autocaravan". Così il deputato di FdI, Francesco Michelotti, che spiega: "Il camper è di fatto il mezzo ideale per la fruizione delle vacanze e anche un mezzo di trasporto idoneo per le persone con disabilità. Per molti, oggi è ancora insostenibile dal punto di vista economico affrontare l’acquisto e l’adattamento di un autocaravan alle esigenze di una persona diversamente abile e ritengo che sia giusto che lo Stato intervenga per ridurre, per quanto possibile, i costi dell’acquisto".

Di qui la proposta di legge: "Auspico che il Parlamento approvi quanto prima questa norma, che risponde pienamente e coerentemente al dettato costituzionale connesso al diritto alla mobilità per tutti gli individui, senza discriminazione alcuna, e alle disposizioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità".

E infine: "Ho ritenuto doveroso presentare questa proposta di legge, dato che rappresento il territorio e una città, Poggibonsi, dove insiste la quasi totalità della produzione dei camper e dove il settore costituisce un asset economico e occupazionale fondamentale per il territorio – conclude Michelotti –. Purtroppo scontiamo il disinteresse delle amministrazioni locali di sinistra totalmente insensibili, da anni, al tema dell’imprenditoria, amministrazioni che non hanno mai fatto nulla di concreto in proposito".