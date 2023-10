Diritto internazionale. In cattedra la giudice . Manella dalla California

1Lezioni di Diritto penale e internazionale presso il Polo Mattioli dell’Università: oggi alle 10.15 in cattedra sarà l’honorable Nora M. Manella, giudice della Corte d’appello della California. La giudice, che interverrà sul tema ’Two Steps Forward, One Step Back: Challenges Facing Women in the American Justice System’, per quattro decenni ha presieduto la Corte della California. Al momento del pensionamento, nel 2023, ha presieduto più di 1.500 casi.