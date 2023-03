Diritto allo studio Borse per laureandi prorogate al 30 giugno

Per borsisti semestrali prossimi alla laurea la fruizione dei servizi di mensa e alloggio gratuiti in Toscana sarà prorogata dal 31 marzo al 30 giugno. Una delibera della Giunta regionale dà questa indicazione all’azienda regionale Dsu. La delibera prende atto delle disposizioni del decreto milleproroghe che rinviano al 15 giugno l’ultima sessione utile per le prove finali per il conseguimento del titolo di studio delle iscritte e degli iscritti all’anno accademico 202122, che non saranno così tenuti al pagamento delle tasse di iscrizione all’anno accademico successivo.