Dirigenti e fantini in pista per solidarietà

Si conclude oggi pomeriggio la due giorni del Palio dei go kart, la manifestazione giunta alla nona edizione che al kartodromo di Casetta vede protagonisti fantini, capitani, barbareschi e presidenti di società. Evento come di consueto all’insegna della solidarietà, per rilanciare il messaggio della prevenzione oncologica, in particolare sostenendo l’azione della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Le donazioni che saranno ricavate dalla due giorni saranno destinate all’acquisto di un nuovo strumento ecografico, per il Centro prevenzione di viale Europa. Oggi pomeriggio è in programma la finalissima, cui seguiranno le premiazioni per un appuntamento come sempre molto partecipato.