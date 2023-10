"Dieci milioni di fondi Ue. Poggibonsi cambia volto"

Poggibionsi cambierà volto grazie ai 10 milioni di euro di AbCura, i cinque progetti con cui il Comune ha ottenuto un vero e proprio ‘tesoretto’ di finanziamenti europei. Progetti che sono stati presentati alla città in un incontro pubblico condotto dal giornalista e direttore di Fondazione Elsa, David Taddei: un passo importante nel percorso di partecipazione in cui gli stessi cittadini potranno fornire al Comune suggerimenti e idee sulle opere in programma: rifacimento di viale Garibaldi (1,8 milioni di euro), rafforzamento delle infrastrutture per il sociale con servizi per le persone disabili e l’emergenza abitativa (6 milioni di euro), interventi green su Politeama e altri edifici pubblici (800mila euro), completamento dell’Archeodromo (350mila euro), restauro della Fonte della Fate e organizzazione di percorsi di collegamento in Fortezza (1 milione di euro), riprendendo e valorizzando il lavoro svolto dall’Associazione Amici di Poggibonsi. "Ringrazio tutti per la partecipazione – afferma il sindaco David Bussagli – Su ABCura abbiamo già promosso una prima fase di condivisione che ha coinvolto associazioni di categoria, sindacati, enti gestori. Adesso prende il via un percorso di coinvolgimento della comunità su questi nuovi interventi che guardano ai bisogni sociali, alla cultura, alla rigenerazione e alla ricucitura di spazi della città. Interventi che si legano a progetti precedenti in un disegno organico di sviluppo e di crescita". Il pacchetto di progetti non riguarda solo Poggibonsi ma potenzia i servizi sanitari, sociali, assistenziali, culturali e della mobilità di tutto il territorio. Ne fanno parte, pur non di diretta competenza del Comune, gli interventi per la tangenziale di Staggia, il ponte di Bellavista, il potenziamento del Pronto soccorso di Campostaggia e la nuova casa di comunità. Poggibonsi ha ottenuto negli ultimi anni qualcosa come 36 milioni e mezzo di fondi europei. Per informazioni e contributi sul percorso di condivisione "ABCura, la città cresce con te" scrivere a: abbicura@comune.poggibonsi.si.it.