’Dieci Canti per Siena’. La Divina Commedia letta a Fieranuova

Domani, dalle 16, il giardino della Biblioteca di Area umanistica dell’Università ospita l’evento ’10 Canti per Siena’, tappa prologo che anticipa di qualche giorno la lettura dell’intera Commedia prevista per domenica 14 aprile, nell’ambito di ’100 Canti per Siena’, progetto in collaborazione con il Comune. Nello spazio verde di via di Fieranuova, studenti e docenti del Dipartimento di Filologia leggono, insieme ad alcuni ospiti, dieci canti della Commedia, 5 dall’Inferno, 3 dal Purgatorio e due dal Paradiso. Introduce il professor Carlo Caruso con alcune parole sugli antichi manoscritti della Commedia, alcuni conservati a Siena.