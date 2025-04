Didokidama e Novissi. La scolarizzazione in Togo diventa realtà con Difezi

La cooperazione internazionale da Siena al Togo prosegue, sempre per iniziativa dell’associazione Difezi: due i più recenti progetti completati dai volontari senesi, impegnati da anni a favore dell’educazione scolastica nel Paese africano. L’associazione Difezi, con sede a Siena, raccoglie fondi e promuove iniziative per recuperare o costruire ex novo strutture scolastiche nelle più remote località di Togo: nel gennaio scorso sono state inaugurate due strutture, con accesso sicuro per centinaia di bambini. Le progettualità portate a termine nel 2024 sono: ‘Didokidama’ (traducibile con ‘teniamoci’), progetto per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico presso il liceo di Koumondè, con tre classi, un ufficio e un magazzino. L’intervento ha permesso di dotare la scuola di spazi adeguati, trasferendo gli studenti da locali in affitto e fornendo arredi scolastici e servizi igienici adeguati. Complessivamente, il progetto ha portato beneficio a 820 studenti e indirettamente a oltre 5mila persone della comunità locale. Poi c’è il progetto ‘Novissi’ (denominazione che sta per ‘coesione sociale e solidarietà’), con il restauro completo di un edificio scolastico e realizzazione di opere di sicurezza per prevenire allagamenti nel villaggio di Cotocoli Zongo a Lomé. L’iniziativa ha risposto a un’esigenza segnalata dalla comunità locale, migliorando le condizioni scolastiche e riducendo il rischio di abbandono scolastico durante la stagione delle piogge.

"Questi risultati sono stati possibili grazie al prezioso contributo di numerosi partner – spiega il presidente di Difezi, Tamimo Tchamola, senese d’adozione –. La Chiesa Valdese ha reso possibile la realizzazione del progetto Didokidama, mentre il supporto della Fondazione Prosolidar, come già in passato, è stato determinante nel progetto Novissi. Sostegno costante è arrivato anche dalla Fondazione ChiantiBanca e dalla Cooperativa Sociale AranciaBlù, che ha accompagnato l’associazione in tutte le sue attività".

Dal 2016 a oggi, Difezi ha portato a termine con successo sette progetti di cooperazione internazionale, consolidando un legame sempre più forte con il territorio toscano e senese. L’associazione ha partecipato a numerosi eventi, pubblicazioni e seminari organizzati da Regione Toscana, Provincia di Siena, Cesvot, Arci Toscana e Forum Territoriali Toscana, dimostrando un costante impegno nella sensibilizzazione e nella raccolta fondi.

Guardando al futuro, ecco nuove sfide all’orizzonte: il progetto ‘Landou’ (benefattore), che prevede la costruzione di un edificio scolastico di quattro classi, un ufficio e un magazzino nel villaggio di Daoudè, oltre a un’ulteriore struttura di due classi per l’asilo nido nel villaggio di Bola (prefettura di Assoli). Avanti poi con Didokidama per completare l’ampliamento del liceo di Koumondè.

Paola Tomassoni