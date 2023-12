Dibattito sull’economia circolare

I Circoli Pd del Petriccio e Due Ponti, il 15 dicembre alle 18 al circolo dei Due Ponti organizzano ’Dalla raccolta differenziata, al riciclo, al riuso’. "E’ una sfida a cui tutti siamo chiamati come cittadini, istituzioni e imprese assumendo la responsabilità di azioni sugli impatti ambientali", spiega il Pd. Di qui un evento che "si pone l’obiettivo, partendo dalla situazione della città in tema di differenziata, di analizzare le prospettive dell’economia circolare attraverso diverse voci". Parteciperanno Paolo Campinoti, sindaco di Gambassi Terme, Daniele Fortini, presidente di Retiambiente, Alessandro Lotti, responsabile ambiente Cgil di Siena, Giulia Mazzarelli (foto), capogruppo Pd in consiglio comunale, Simone Bastianoni, ordinario di Chimica ambientale dell’Università di Siena. Modera Margherita Ambrogetti Damiani.