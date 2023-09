Dibattito aperto sul suolo pubblico: sparisce subito il bancone ai ’Ferri’

Siena, 18 settembre 2023 – Kieran Patten è irlandese, è stato a lungo negli Stati Uniti, ma da alcuni anni vive e lavora a Siena, proprietario del pub 115 in via dei Rossi. "Questo è il posto dove ho scelto di restare", dice alzando l’avambraccio destro e mostrando il profilo di Siena tatuato. È il protagonista dell’ affaire dei Ferri di San Francesco, che da ieri registra una repentina novità: il bancone che tante polemiche aveva scatenato è stato tolto e presto stessa sorte dovrebbe toccare anche all’armatura di ferro che lo sosteneva. Di conseguenza anche la pedana non avrà più senso di restare laddove prima erano posteggiati i motorini. "Il Comune mi ha chiesto di togliere l’armatura di ferro che sosteneva il banco perché non provvisoria – afferma Patten – ma io ero sicuro di avere tutti i permessi in regola, altrimenti non avrei mai preso questa decisione. Spero di poter avere ancora un dialogo per chiarire la questione".

Il tema ovviamente è più ampio del singolo caso e riguarda il rapporto tra uso del suolo pubblico, esploso a dismisura dopo il Covid, e che dovrà (dovrebbe) essere oggetto di revisione a fine anno quando scadranno le concessioni straordinarie.

Poco oltre il posto incriminato, via dei Rossi è non a caso disseminata di tavolini e pedane: cosa succederà a fine anno? Patten intanto guarda a breve: "Il luogo dove avevo collocato pedana e banco, più distante dalla fontanina del Bruco, era prima occupato da una sfilza di motorini – spiega –. Io sono in ottimi rapporti con i vicini, con la Contrada e anzi credo che questo spazio potrebbe essere maggiormente vissuto dalla comunità così sistemato. Basti pensare che adesso, quando esce il cavallo dagli Orbachi, le persone sono costrette ad accalcarsi a fatica in mezzo ai motorini, per vedere bene. Spero si possa trovare una soluzione dialogando con tutti i soggetti in causa".

In consiglio comunale se ne parlerà con l’interrogazione di Gabriella Piccinni, Pd, mentre Fabio Pacciani, consigliere comunale di Per Siena ma anche ex rettore del Bruco, aveva protestato per la sistemazione, proprio parlando di violazione di uno spazio ’intimo’ per la Contrada. Ora resta da capire se ci sono margini di dialogo o se quel bancone esterno così come è comparso dovrà rapidamente essere archiviato.