’Dialoghi: Festival Luciano Berio’ Radicondoli celebra il compositore

Dal 26 al 28 maggio Radicondoli sarà in festa. Il Centro Studi Luciano Berio e il Comune celebreranno la memoria del compositore, a vent’anni dalla scomparsa. Grazie all’accordo tra i due enti e al sostegno della Regione, il ’Festival Luciano Berio, Radicondoli 2023’ sarà quest’anno terreno di ’Dialoghi’, in cui realtà e attitudini del fare e pensare la musica, anche apparentemente lontane tra loro, sono in costante colloquio.

Parteciperanno all’iniziativa Andrea Lucchesini, Valentina Pagni, Claudio Pasceri, la Banda Filarmonica Rossini, Tempo Reale, il coro Iter Research Ensemble, il Coro Radiconventomusica e la Street Band di Radicondoli. L’ideazione e la supervisione artistica è a cura di Angela Ida De Benedictis, la direzione di produzione di Luisa Santacesaria e Radicondoli Arte, il coordinamento organizzativo del Centro Studi Luciano Berio (Talia Pecker Berio, Angela Ida De Benedictis, Luisa Santacesaria, Claudia Vincis), con la collaborazione di Radicondoli Arte. Il Festival è stato presentato in Regione. "A venti anni dalla sua scomparsa – spiega il presidente Eugenio Giani – la Toscana ricorda Luciano Berio, una delle figure di riferimento sul piano della musica moderna e della sperimentazione di nuove tendenze musicali. La Regione ha sempre sostenuto le iniziative che valorizzano questa figura. Abbiamo trovato un grande alleato nel comune di Radicondoli, il luogo dove Berio è sepolto e dove scelse di vivere da 50 anni in poi. Il grande concerto che si terrà a Radicondoli sarà un momento importante ed emozionante per tutta la Toscana". "È un grande onore e un’occasione davvero unica, ma soprattutto un immenso piacere poter essere qui a presentare questo momento dedicato al ventennale della scomparsa del nostro caro e illustre concittadino –commenta il sindaco di Radicondoli Francesco Guarguaglini –. Un amante della musica e dei borghi medioevali come il nostro, ma soprattutto una delle figure di maggior spicco dell’avanguardia musicale del ‘900 a livello mondiale È un evento straordinario quello che vivremo nei prossimi giorni. ’Dialoghi: Festival Luciano Berio’ assumerà un ruolo centrale nella cultura di questo paese e troverà eco in ulteriori tappe future che andranno a impreziosire i festeggiamenti dell’anno 2023. Nel 2022 il Centro Studi Luciano Berio ha voluto onorare Radicondoli trasferendo proprio a Radicondoli, a Palazzo Bizzarrini, la sua sede legale".

Lodovico Andreucci