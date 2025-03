Dialoghi con i giovani

Donne Insieme Valdelsa dà vita a nuovi appuntamenti anche in questo mese. Particolare attenzione è rivolta ai dialoghi con gli adolescenti per imparare a riconoscere la violenza online e social e per capire come proteggersi in situazioni di tale genere. Tutto avviene a cura delle operatrici del Centro antiviolenza della stessa associazione, Chiara Catarina e Valeria Renga. Il prossimo incontro, il secondo sull’argomento, è in programma il 19 marzo alle 18, a Colle, nel Saloncino del Teatro del Popolo, per la durata di un’ora con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Il tema conduttore del cartellone di confronti voluto da Donne Insieme Valdelsa, con ingresso libero, è il seguente: "Oltre lo schermo: anche quella via social è violenza?".