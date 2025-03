"Di là dal fiume", anteprima della trasmissione ai Rozzi

Un programma televisivo arrivato alla settima serie con decine di puntate dedicate alle città: eppure l’entusiasmo per l’appuntamento senese di "Di là dal fiume e tra gli alberi", format scritto e condotto da Luigi Maria Perotti, è stato in Rai così importante da organizzare una anteprima senese. Sabato 15, alle 17,30 alla Sala degli specchi dell’Accademia dei Rozzi, serata organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale e con la gloriosa e antica istituzione senese. Serata a ingresso libero in uno dei luoghi visitati dalle telecamere del programma. Un modo diverso di mettere insieme informazione e stile poetico, che contraddistingue un programma molto seguito su Rai5, che ha cercato di scoprire cittadine meno conosciute del nostro paese, oppure, nel caso di Siena, aspetti meno conosciuti. Il giornalista Perotti sarà accompagnato, alla scoperta di "un’altra Siena" da conosciuti personaggi, dal mondo della cultura, dello spettacolo e del Palio. Domenica 16 la puntata andrà in onda alle 21,30 su Rai5, per poi essere recuperata sulla piattaforma di Raiplay.

Ma.Bi.