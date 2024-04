Destinazione turistica sostenibile, ecco le verifiche

Si terrà dal 15 aprile l’audit per la conferma della certificazione Gstc (Global sustainable tourism council) di Siena, prima città d’arte in Italia a ottenereil riconoscimento, lo scorso anno, per il turismo sostenibile. Sarà l’ente accreditato Vireo a verificare alcuni aspetti della certificazione. "Il sistema turistico della città di Siena – spiega l’assessore al turismo Vanna Giunti – si sta impegnando per il miglioramento della qualità dell’offerta, affidandosi all’organismo internazionale nato dalla spinta del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) e dell’Organizzazione mondiale del turismo (Unwto). La certificazione ottenuta lo scorso anno è solo l’inizio di un percorso virtuoso, che coinvolgerà il territorio dell’Ambito turistico, di cui Siena è capofila, per renderlo ancora più attrattivo rispetto agli standard di sostenibilità".

Dal 15 al 17 aprile, Vireo tornerà a valutare le azioni di miglioramento messe in atto da amministrazione e destinazione Siena rispetto all’anno predente.