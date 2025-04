Della Giovampaola. Doppia esposizione

Ha sempre dato del tu al legno, Roberto della Giovampaola. Come falegname e come scultore. L’artista di Montepulciano espone le sue opere d’arte a Buonconvento: fino al 18 maggio al Museo della Mezzadria Senese e dal 18 maggio al 18 giugno nel Museo d’Arte Sacra della Valdarbia. La mostra, dal titolo "Roberto della Giovampaola scultore del legno tra Arte Sacra e Profana", raccoglie lavori perfettamente in tema con lo spirito dei due musei. In quello della Mezzadria espone scene di vita rurale, che è quella stessa vita di cui il museo cerca di preservare la preziosa memoria, mentre le opere a soggetto religioso ben si adattano al Museo di Arte Sacra, che ha sede nel bel palazzo liberty Ricci Socini e conserva una importante collezione di opere dal XIII al XIX secolo. Della Giovampaola è un artista sconosciuto, ma dal sicuro talento. Di mestiere ha fatto il falegname (oggi è in pensione), ma ha dedicato tutta la vita anche alla scultura in legno, creando scene sia di vita campestre che di tema religioso. Si rimane stupiti di fronte alla maestria con cui realizza le sue opere, una maestria che ricorda quella dei maestri del primo Rinascimento. La personale è stata proposta ai musei di Buonconvento dai due curatori Andrea Renieri e Giorgio Serafini e subito accolta con entusiasmo dalle responsabili dei musei: Letizia Cosci e Rosanna Giorgi e dall’amministrazione comunale che hanno deciso di appoggiare l’iniziativa. All’inaugurazione, oltre all’autore, hanno preso parte anche il sindaco Riccardo Conti e l’assessore alla cultura Elisabetta Borgogni. Info: [email protected] - 338 4233977- 3805306097.

Marco Brogi