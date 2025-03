Delegazione delle Scotte in Cina. Il dg Barretta: "Impressionato . Alta qualità degli ospedali visitati"

Una delegazione dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese è stata in missione in Cina per rafforzare gli accordi di collaborazione internazionale con alcune strutture ospedaliere cinesi. La delegazione era formata dal direttore generale, il professor Antonio Barretta, dalla direttrice sanitaria Maria De Marco, dalle dottoresse Benedetta Pieri e Nunzia Iodice dell’Ufficio Rapporti Internazionali dell’Aou Senese e dalla dottoressa Federica Centauri dello staff della direzione generale.

Gli incontri sono stati numerosi e si sono svolti in due differenti province: il Gansu (25 milioni di abitanti) e l’Henan (95 milioni di abitanti). A Lanzhou, capoluogo del Gansu, la delegazione dell’Aou Senese ha incontrato i vertici del Gansu Provincial Hospital e del Gansu Mathernal and Child Health Care Hospital. Inoltre, l’Aou Senese ha incontrato i vertici della Commissione sanità della provincia del Gansu e ha firmato il rinnovo di un accordo di collaborazione avente per oggetto la formazione dei professionisti in un contesto di mobilità internazionale.

Fitta agenda di incontri anche nella provincia dell’Henan dove, nel capoluogo Zhengzhou, l’Aou Senese ha incontrato i vertici dell’Henan Provincial People’s Hospital, dell’Henan Academy of Innovation in Medical Science, dello Zhenzhou Central Hospital e dell’Hospital of Henan University and Technology. Tutti gli incontri sono stati utili per approfondire i comuni ambiti di attività e per ipotizzare i contenuti di future collaborazioni negli ambiti dell’assistenza, della ricerca e della formazione.

"È stata una missione culturalmente stimolante e da un punto di vista professionale molto fruttuosa - ha affermato il direttore generale delle Scotte Antonio Barretta -. Abbiamo consolidato le relazioni già esistenti e ne abbiamo avviato di nuove. Sono impressionato dalla qualità degli ospedali visitati e dagli ingenti investimenti fatti per rendere all’avanguardia gli edifici e le tecnologie sanitarie delle organizzazioni incontrate. Consolidare i rapporti con strutture sanitarie di questo livello significa proiettare ancora di più l’Aou Senese in una dimensione internazionale".