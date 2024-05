Delegazione dal Canada per vedere in azione la Tac a doppia energia

Delegazione del Canada in visita alla Diagnostica per Immagini delle Scotte per approfondire le caratteristiche della nuova TC, inaugurata a gennaio. La direttrice del reparto, professoressa Maria Antonietta Mazzei, ha ospitato i professionisti del Dr. Georges-L.Dumont University Hospital Centre nella provincia di New Bruswick, Canada, Christine Cyr, direttrice della Diagnostica per Immagini; Mario Richard, radiologo e Micheline Laforge-Lavoie, manager. La nuova TC è la prima del genere in Italia e consente di effettuare immagini più dettagliate in minor tempo e con maggior precisione.