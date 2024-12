Dehors anche in inverno. Opportunità per i locali

Anche i dehors a misura di… Chiantishire, con ulteriore spazio outdoor anche in inverno. Il Comune ha avviato un’iniziativa per omogeneizzare le installazioni dehors rivolgendosi alle attività commerciali della centralissima piazza Ricasoli, e alle frazioni: la domanda deve essere inviata al Comune entro il 14 dicembre. L’obiettivo è trasformare il e cuore del paese in uno spazio ancora più bello, accogliente e funzionale, dando la possibilità alle attività commerciali di installare strutture esterne vetrate e climatizzate, amovibili, che consentiranno a bar e ristoranti di sfruttare al meglio gli spazi esterni durante i mesi invernali. L’aspetto distintivo di questa iniziativa è che sarà il Comune a predisporre in accordo con la Soprintendenza una proposta di pianificazione organica delle occupazioni di suolo pubblico, indicando al privato gli spazi su cui potranno insistere i dehors, le caratteristiche che dovranno avere e le linee guida per la posa, sia nel capoluogo che nelle frazioni. "Il senso è dare alle attività commerciali la possibilità di allungare la stagione lavorativa – spiega il sindaco Michele Pescini – anche ai mesi invernali: residenti e turisti, perché questo significa fornire i presupposti per avere un centro storico più vivo e quindi più accogliente, anche durante l’inverno. Lo stesso vale per le frazioni. E significa dare alle attività la possibilità di assumere personale per un periodo più lungo, quindi non perdere le maestranze, al contrario, favorire la loro residenzialità a Gaiole". "Avendo in programma un progetto di riqualificazione della piazza Ricasoli - prosegue Pescini - crediamo che sia l’occasione perfetta per inserire nel progetto anche questa tipologia di interventi. Questo ci permette di alleggerire i privati dell’onere della progettazione, velocizzando l’iter istruttorio dell’istanza".

Andrea Ciappi