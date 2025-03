Uno scenario da "degrado sociale" nel centro storico di Poggibonsi. Una questione sulla quale è decisa a tenere alta l’attenzione Fratelli d’Italia. In questo caso attraverso le parole del capogruppo in Consiglio comunale, Federico Gozzi, fresco di investitura nell’assemblea cittadina. "L’intervento dei giorni scorsi delle forze dell’ordine in via Dietro Le Mura denota un progressivo aumento del disagio sociale della nostra città. Lo stabile è stato sgomberato dalla Polizia che lo ha trovato occupato da persone in grave difficoltà. Purtroppo, non è un fenomeno localizzato".

Entra poi nello specifico, Gozzi, esaminando le criticità a Poggibonsi nel centro storico e non soltanto: "Una gran parte dell’area centrale del Poggiarello - sostiene - risulta essere poco sorvegliata, oltre a essere diventata luogo di bivacco per persone in forte difficoltà, e per questo è anche poco sicura. Un quadro analogo a quello riscontrato nella zona di Salceto, sempre a Poggibonsi". Da qui, ad opera di Gozzi, parte dunque la richiesta di chiarimenti all’amministrazione poggibonsese: "Ci chiediamo se l’amministrazione comunale - afferma - nonostante i peana sull’accoglienza e sulla ‘città sicura’, fosse a conoscenza della situazione. Situazione che, inutile dirlo, sta divenendo insostenibile per i cittadini residenti nel centro storico, sempre più vittime di casi di occupazioni abusive di immobili e di degrado sociale", si spiega nella nota diffusa da Fratelli d’Italia a firma del capogruppo Federico Gozzi. Argomenti che saranno al centro di future discussioni: "In Consiglio comunale proporremo questo tema - conclude - a corollario di altri atti che presenteremo nelle prossime sedute".

Paolo Bartalini