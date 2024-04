Defibrillatore alla Cisl. Le sedi del sindacato diventano cardioprotette

Con il primo defibrillatore nella sede di Strada Massetana Romana la Cisl Siena diventa cardioprotetta. Un progetto, realizzato in collaborazione con Siena Cuore che prevede anche un corso per gli addetti degli uffici e che vede, per la sicurezza e la salute dei cittadini, una priorità del sindacato. "E’ nostra intenzione – sottolinea il segretario della Cisl Riccardo Pucci – unire alla tutela della salute anche un percorso di informazione e sensibilizzazione verso la copertura sempre più capillare del territorio con strumenti che possono salvare vite". Il progetto prevede, entro le prossime settimane, un defibrillatore in tutte le sedi Cisl.