Debutto il 2 luglio 2022, Palio della ripartenza

Renato Bircolotti era stato nominato nuovo vice mossiere (anche se ufficialmente il ruolo non esiste) al posto di Enzo Giorgi dalla giunta guidata da Luigi De Mossi. Il debutto era avvenuto nel 2019. Bircolotti, dunque, che aveva sempre guardato con grande affetto alla Piazza, aveva accettato di salire sul verrocchio. Anche se solo per addestramento a Mociano e corse a Monticiano. "Quando faccio una cosa o perbene oppure niente. Non esistono vie di mezzo per me. Con questo spirito affronto la nuova avventura come mossiere per il Protocollo dei

cavalli da Palio", aveva detto a La Naizone.

Il suo curriculum racconta che dal 1992 ha iniziato a cimentarsi con la ‘materia’ abbassando il canape a Castiglion Fiorentino, numerose volte a Castel del Piano, ma anche a Piancastagnaio, ad Anguillara, a Fermo e a Feltre, a Bientina. Tantissime le volte che è stato mossiere a Legnano e ad Asti, senza contare Fucecchio, Ferrara e il palio della Costa etrusca. Insomma, praticamente tutti tranne Siena. Poi Bircolotti era entrato in punta di piedi nella Festa che conta, facendo il mossiere per il Palio del 2 luglio 2022. E’ inoltre starter da una vita negli ippodromi di tutta Italia, oltre che valutatore dei commissari e dei funzionari di gara.