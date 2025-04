De Linea Art Festival alla Certosa di Pontignano

Arte e natura, un binomio che trova la sua cornice perfetta alla Certosa di Pontignano, dove sta per aprirsi la seconda edizione del De Linea Art Festival. Dieci artisti arriveranno in residenza dal 1 al 4 maggio, mentre sabato 3 e domenica 4 le porte della Certosa, affacciata sulle colline di Castelnuovo Berardenga, si apriranno al pubblico, per incontri, concerti, laboratori. Riccardo Guasco, illustratore, pittore e direttore artistico del festival, ha selezionato i dieci partecipanti, che sono Francesco Poroli, Giovanna Giuliano, Matteo Berton, Gianluca Folì, Ale Giorgini, Anna Resmini, Alberto Lot, Davide Bonazzi, Daniela Tieni e Jacopo Rosati. "Cerco ogni volta di prendere illustratori diversi tra loro – racconta – mettendo insieme chi ha già una carriera avviata e chi sta partendo adesso, chi lavora nell’illustrazione editoriale e chi nel muralismo. Cerco di avere linguaggi differenti, ma prediligo la parte analogica, perché vorrei che venissero qui a lavorare in giro, tra gli uliveti. Quando penso a un artista da chiamare la prima cosa che faccio è immaginarmelo in una cornice come la Certosa, che per chi fa arte è una cosa fantastica, un ritiro quasi ascetico. La cornice a volte detta anche l’opera stessa. A chi vorrei invitare mando una foto della Certosa e scrivo ‘mi piacerebbe che tu venissi qui, il resto verrà dopo’. Accettano tutti". E poi c’è un undicesimo ospite, che sarà il Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna di Siena che con l’istituto comprensivo Papini di Castelnuovo Berardenga ha partecipato al concorso De Linea 25. "Per i ragazzi – afferma ancora Guasco – sarà l’occasione di incontro con gli artisti, un momento che penso sia la cosa più bella per gli studenti. Ci saranno laboratori di incisione, laboratori di disegno anche per bambini, musica, fumetti, talk, performance. Un profilo aperto a tutti, a partire dalle famiglie. L’obiettivo è unire arte e illustrazione e renderla fruibile non in una galleria ma in un posto bello e originale come la Certosa". Proprio attorno alle scuole sbocciano già le prime idee per la prossima edizione. "Quest’anno abbiamo dato precedenza alle scuole – racconta Guasco – e così facendo abbiamo aperto le porte del nostro festival a quelli che saranno gli artisti delle prossime edizioni. Dal prossimo anno, poi, oltre alle scuole e alle iniziative per i ragazzi, mi piacerebbe inserire ancora più laboratori e workshop aperti a tutti, coinvolgendo professionisti e semplici curiosi, per offrire a chiunque la possibilità di provare ogni argomento che sia inerente ai temi della comunicazione e dell’arte". Nei due giorni del prossimo weekend, il pubblico troverà anche un bookshop, con una selezione di libri d’artista e volumi illustrati, e un’area food dove concedersi una pausa. Il Festival è organizzato dall’associazione culturale Lo Stanzone delle Apparizioni in collaborazione con la Certosa di Pontignano.

Riccardo Bruni