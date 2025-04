Dazi, i timori delle imprese. Si parte dal netto vantaggio nella bilancia commerciale

Con una bilancia commerciale che ha un rapporto nel 2024 di trenta a uno (659 milioni di export verso gli Stati Uniti rispetto a 19 milioni di import), normale che l’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia provocato uno scossone nel mondo imprenditoriale senese. Tutti predicano calma e auspicano una soluzione che passi dal dialogo, a partire dal presidente della Camera di commercio Massimo Guasconi, così come i rappresentanti delle categorie e dei Consorzi. Ma inevitabile iniziare a fare i conti.

I numeri, intanto, desunti dai dati ufficiali della Camera di commercio. Nel 2024 Siena ha quasi dimezzato l’export verso gli Stati Uniti, passando da 1,3 miliardi di euro a 659 milioni. Ma il tracollo è dovuto interamente alla farmaceutica (che viene da una dinamica di crescita a tre cifre negli ultimi anni), retrocessa da 992 a 291 milioni. Il settore bevande, cioè il vino, è cresciuto in un anno del 16 per cento, passando da 155 a 181 milioni di euro. E i prodotti alimentari sono sulla scia di una impennata che ha triplicato il valore, da 35 a 100 milioni dal 2022 all’anno scorso.

Sul versante dell’import, i numeri sono sostanzialmente irrisori. La metà dei 19 milioni di euro è rappresentata dai prodotti farmaceutici (10 milioni di euro).

In termini percentuali, l’import dagli Stati Uniti rappresenta l’1,7 per cento del totale di Siena, l’export nel 2024 è stato del 15,4 per cento, mentre nel 2022 aveva toccato quota 28,6 per cento, sempre per effetto di quella crescita della farmaceutica che nell’ultimo anno si è ridimensionata.

I numeri totale dell’export senese hanno toccato 4,2 miliardi di euro, con una perdita di circa 700 milioni di euro che è sostanzialmente sovrapponibile a quei numeri che riguardano la farmaceutica e gli Stati Uniti. Commentando i dati, le scorse settimane, il segretario generale della Camera di commercio Marco Randellini aveva ricordato che "il settore del vino è a 486 milioni di euro, in crescita del 15,5 per cento rispetto al 2023. Ottengono ottimi risultati anche i primi tre mercati di riferimento: Stati Uniti, Canada e Germania".

Considerazioni che ora dovranno misurarsi con il nuovo scenario internazionale, quando i dazi varati dall’amministrazione Trump entreranno effettivamente in vigore e inizierà a delinearsi la nuova prospettiva economica per le nostre produzioni.