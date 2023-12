Daniela Fantacci nominata nuovo vicedirettore generale

Il Consiglio di amministrazione di Sei Toscana ha nominato Daniela Fantacci nuovo vicedirettore generale della società. Nata a Prato, già membro del CdA di Sei Toscana, la manager ha ricoperto il ruolo di direttore strategy & business development per il Gruppo Estra Holding. "La professionalità e l’esperienza di Fantacci potranno contribuire in modo significativo al percorso di crescita e consolidamento che la società ha intrapreso – commenta il presidente Alessandro Fabbrini –. Un saluto e un ringraziamento vanno a Marco Bianchini per il prezioso lavoro svolto negli ultimi anni".