Dalle torri a Rai Play I cartoni animati di ’Uffa’ hanno fatto breccia

di Romano Francardelli

Da San Gimignano alla Rai: tra le torri è nata una nuova casa di produzione che ha messo in orbita una serie di cartoni animati con la speciale tecnica ’stop motion’. Questa operazione culturale e di spettacolo per i più piccini - ma che piace anche ai grandi - è il frutto del lavoro di Bibiana Pretera che vive e lavora a Sangimignano. Con l’amica e socia, la fiorentina Monica Fibbi (nella foto), ha deciso di rimettere in moto il mondo dei cartoon: è quindi nata ’Uffa srl’, un mix di coraggio e creatività, impoegno e passione.

"La prima serie che abbiamo prodotto - spiegano soddisfatte le produttrici - si chiama ’Clay Economy’ e si rivolge a un pubblico di ragazzi e non: tratta infatti i temi dell’economia, spiegando in modo facile, divertente e colorato i ’paroloni’ come spread, criptomoneta, inflazione, import export... fornendo piccole ma preziose informazioni; pillole di 4 minuti circa per i cittadini consapevoli di domani. Che è già oggi".

Le due ’madri’ di ’Uffa’ si sono quindi divise i compiti: a Monica il titolo di autrice, Bibiana ha firmato la regia. E il loro lavoro non è passato inosservato: la nuova serie è stata infatti acquistata dalla Rai ed è visibile a tutti in streaming su Rai Play. Come se non bastasse la serie è stata premiata dalla giuria internazionale al Festival internazionale ’Cartoons On The Bay’ a Pescara ed è finalista al festival ’Short On Work’ di Modena della fondazione Biagi.

Come sottolieano Bibiana e Monica "le scene e i set di lavoro sono state elaborate a Prato alla Manifatture Digitali Cinema, intitolata all’attore recentemente scomparso Francesco Nuti, mentre la regia è stata strutturata a San Gimignano".