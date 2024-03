Dalla ’Palio’ alla Valdichiana danni per il vento

Vento forte in tutta la provincia. Le raffiche hanno creato difficoltà e anche danni, abbattendo in particolare piante pericolanti. Tanti interventi dei vigili del fuoco, in tutta provincia, che sono dovuti intervenire per esempio sull’Autopalio, in direzione Siena, prima dell’uscita per Badesse per togliere una pianta che ostruiva la carreggiata e creava pericolo alla circolazione. Anche in Valdichiana diversi uscite dei pompieri, a Sinalunga per esempio, però non ci sono stati problemi per la viabilità. A Villa a Sesta è arrivata una squadra da Siena per una tegola ed una piccola porzione di cornicione, ieri sera i vigili di Montalcino dovevano rimuovere un palo percicolante. Ma sono state soprattutto le piante, unitamente ai rami, a creare disagi e impegnare i pompieri.

Ora occhi puntati sul tempo nel fine settimana di Pasqua dove si formerà "un esteso campo di bassa pressione dall’Atlantico alla penisola Iberica che porterà ad un flusso perturbato in entrata verso le regioni centro-settentrionali italiane. Le precipitazioni dovrebbero risultare più diffuse sulle regioni settentrionali e più localizzate sulla nostra regione, con una giornata molto variabile con alternanza di rovesci e pause asciutte. A livello termico avremo un aumento dovuto all’attivazione di correnti meridionali. Per pasquetta – dice MeteoSiena24 – avremo uno spostamento del sistema depressionario verso est con maggior coinvolgimento anche della nostra regione. Precipitazioni probabilmente più consistenti e diffuse rispetto alla giornata precedente. Temperature in generale calo".