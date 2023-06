Dalla ‘Notte Gialla’ a Miss Italia L’ascesa della ventenne Chiara Helg che ora sogna un futuro luminoso

Dalla Notte Gialla di Colle a Miss Italia. È Chiara Helg, nata in provincia di Siena, classe 2002, nota alle cronache per essere arrivata alla finale nazionale tra le TOP 25 del concorso di bellezza Miss Mondo Italia 2022. Nel senese è celebre per aver partecipato a numerose sfilate e concorsi, sempre ottenendo notevoli successi. Conosciuta anche per essere stata tra le finaliste del ‘nuovo volto della Toscana’, progetto ideato dalla Regione Toscana ed Oliviero Toscani. Il suo percorso è, appunto, iniziato con la Notte Gialla di Colle. Dove ha ottenuto la sua prima vittoria. Nel settembre 2022 ha partecipato al concorso nazionale Miss Red Carpet in occasione del Festival del Cinema di Venezia. La prima serata di selezione per Miss Italia sarà quella di oggi a Sambuca Val di Pesa.

Come descrive questa esperienza che sta vivendo?

"Sono felice di iniziare a vivere un sogno. Il 27 maggio ho partecipato al Casting del Concorso di Bellezza Nazionale di Miss Italia 2023, svoltosi al Don Carlos a Chiesina Uzzanese. L’emozione era fortissima, quando sono arrivata lì c’erano tantissime ragazze, poi salita sul palco sono riuscita a essere me stessa, decisa a realizzare il mio sogno a ‘Miss Italia’".

Come descrive questo inizio di carriera nel mondo della ‘bellezza’?

"Sinceramente, mi sta richiedendo un grosso impegno, uno spirito di sacrificio, ma nello stesso tempo, mi sta aiutando a crescere, a fortificare il mio carattere e ad ottenere delle grandi soddisfazioni".

Cosa vuol dire bellezza per lei?

"E’ un mix tra il dono che abbiamo ricevuto, la spontaneità e la sicurezza interiore sulla quale cerco di lavorare quotidianamente".

Queste esperienze possono cambiare il suo modo di rapportarsi al mondo?

"Come sempre rimango la Chiara Helg sorridente, spensierata e semplice, ma con un sogno nel cassetto che da oggi inizia a realizzarsi. Vivrò questa avventura con grinta e determinazione. Un grazie speciale alla meravigliosa stilista Ripalta Daniello che ha creduto in me e mi ha sostenuto nella scelta di partecipare al concorso Miss Italia, i suoi consigli di stile e le sue lezioni di portamento in passerella sono preziosi per essere più professionale".

Lodovico Andreucci