Dal Dsu a Caritas 300 coperte

Il Dsu Toscana dona alla Caritas di Siena 300 coperte usate fino ad oggi dagli studenti alloggiati nelle proprie residenze universitarie. La Caritas metterà a disposizione i plaid per soggetti bisognosi e senza fissa dimora, incluso i richiedenti asilo stranieri presenti in città. Le due istituzioni hanno sede una di fronte all’altra in via Mascagni e sono testimoni dell’afflusso dei migranti che dall’estate scorsa arrivano a Siena. Alcuni, provenienti da Pakistan, Afghanistan e Kurdistan, in possesso dei requisiti per iscriversi alle università, sono stati inseriti fra gli assegnatari di un letto nelle residenze Dsu.