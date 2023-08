Dal 31 agosto ‘Francigena Film Festival’

Viva il cinema vivo. E che la settima arte sia viva lo griderà anche San Gimignano che per tre giorni, dal 31 agosto al 2 settembre, ospiterà all’arena estiva di Rocca Montestaffoli la quarta edizione del ‘Francigena Film Festival’, la rassegna internazionale organizzata dall’associazione culturale Avatar sul tema del viaggio inteso in tutte le sue accezioni, fisica. mentale, spirituale, di ricerca, della speranza... La serata di apertura vedrà, alle 21, con la presenza delle maestranze, la proiezione in originale del film inglese "Where angels fear to tread", girato nel 1990 proprio a San Gimignano dal regista Charles Sturridge che ha fra gli interpreti anche il fondatore e presidente di Avatar, Giovanni Guidelli. La serata successiva sarà dedicata alla proiezione dei corti in concorso, provenienti, oltre che dall’Italia, da Usa, Australia, Svizzera, Inghilterra, Russia, Armenia e Turchia, con una buona presenza di registi donna, i cui vincitori saranno premiati il 2 settembre nel corso di una cerimonia con un ospite speciale: presidente della giuria, infatti, sarà Francesca Fabbri Fellini (nella foto), nipote del grande Federico, che, nell’occasione, presenterà il suo cortometraggio ‘La Fellinette’.