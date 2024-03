Dal 1° aprile scatta l’ordinanza per contenere le zanzare

Con la necessità di intervenire a tutela della salute e igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili attraverso la puntura di insetti vettori e in particolare della zanzara tigre e della zanzara comune, il Comune ha emesso una specifica ordinanza a firma del sindaco per la prevenzione e il controllo delle zanzare. Nello specifico, viene chiesto ai cittadini, dal 1 aprile al 30 novembre di non abbandonare oggetti e contenitori all’interno dei quali possa raccogliersi l’acqua piovana. Occorre provvedere alla pulizia dei tombini per la raccolta delle acque piovane presenti in giardini, piazzali privati e cortili e trattare l’acqua ristagnante nei tombini di piazzali, nelle griglie di raccolta e nei fontoni posti all’interno delle proprietà private. E’ necessario, infine, tenere le aree verdi, orti, giardini e tutti gli spazi esterni di pertinenza privata sgombri da erbacce e rifiuti di ogni genere.