Dai cantieri sull’Autopalio ai nuovi posti di lavoro. Duello a San Gimignano tra Lavecchia e Marrucci

Una campagna elettorale ’educata’, a San Gimignano. I due candidati sindaco, Antonio Lavecchia per il centrodestra e Andrea Marrucci per il centrosinistra, si sono confrontati sui rispettivi programmi. Lavecchia mette in campo la concretezza della sua visione, nel confronto tra candidati introdotto da Carlo Fantacci, presidente di Cna Valdelsa, e moderato da Pino Di Blasio. Esordisce Lavecchia: "Occorre portare avanti progetti di sviluppo. Oggi si guarda alle necessità del green: un aspetto fondamentale anche in Valdelsa per ampliare le possibilità di creare posti di lavoro a vantaggio dei giovani. Per gli appalti pubblici, non c’è l’impegno degli enti al cambiamento. Deve essere scelto il partner. Ho partecipato a gare nel settore della sicurezza antincendio con altre realtà non della zona. Una selezione dovrebbe tenere conto delle aziende del territorio. Ed è determinante controllare, da parte del Comune". Marrucci ribatte: "Un punto qualificante del nostro programma è l’urbanistica per il lavoro, che deve attrarre imprese. In Valdelsa possiamo impiantare le attività e dovremmo coinvolgere anche Certaldo e Barberino Tavarnelle. Cusona e Badia Elmi le nostre grandi aree produttive. Decoro e sicurezza, i temi basilari". Su infrastrutture, viabilità, turismo: "Tanto è stato fatto e tanto resta da fare", dichiara Lavecchia. E poi l’Autopalio: "Inammissibili tutti quei cantieri aperti". In questi ultimi giorni Lavecchia è deciso a moltiplicare l’impegno "per una città da migliorare". Marrucci espone altri punti chiave, esprimendosi sui flussi turistici e manifestando la volontà di riaprire il Teatro dei Leggieri, chiuso dal 2018 e non ancora pronto per ragioni di barriere architettoniche.

Paolo Bartalini