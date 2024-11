Dahlin: "Lavorare insieme ci permetterà di realizzare ottime cose"

"Lavorare insieme ci permetterà di realizzare ottime cose": il socio di maggioranza della Robur, Fredrik Dahlin ha parole di soddisfazione per la sinergia che sta nascendo. "Serate come queste ci permettono di incontrarci e parlare, di stare a contatto con i tifosi che possono conoscere giocatori, allenatori e staff". "È stato bello incontrare una realtà come il Costone – ha aggiunto –, apprendere la loro storia, le sfide affrontate e la loro visione delle cose". Dahlin ha quindi raccontato come sono stati, per la proprietà svedese, i primi mesi in bianconero. "Interessantissimi e pieni di lavoro – ha sorriso –, utili, visto che siamo ancora in una fase introduttiva, per conoscere e incontrare le persone e capire meglio cosa ci sia dietro al club e come guidarlo. Stiamo provando a capire su cosa concentrarci e a cosa dare la priorità nel medio e lungo periodo. Questa fase conoscitiva durerà per ancora un paio di settimane". E’ entrato poi più nello specifico. "Oggi si tratta di capire da dove veniamo e come sia la struttura finanziaria della società – le sue parole –, quale sia lo stato delle cose per quanto riguarda le sponsorizzazioni, i redditi e le entrate. Vogliamo avere il quadro completo della situazione per poi poterne assumere il pieno controllo". "Partendo da questo – ha continuato –, inizieremo a lavorare sulla parte sportiva vera e propria e tra le cose che ci piacerebbe realizzare, sicuramente, c’è sviluppare un settore giovanile di livello, ma anche un settore femminile adeguato. Insomma… Per noi si tratta, al momento, di stilare una ‘lista delle cose da fare’". Ha anche parlato di campo, il socio di maggioranza del Siena: dopo il ko con il Livorno e il pareggio sofferto con il Livorno, con la Sangiovannese è arrivato il pronto riscatto. "Abbiamo raccolto più punti di quanto ci aspettassimo. Credo che i giocatori, gli allenatori e gli staff abbiano superato le nostre aspettative. La squadra si sta comportando bene in questa categoria, anche considerando che è una neopromossa. Per noi si tratta di fare esperienza e iniziare a pensare ai prossimi passi. Siamo super contenti del rendimento dei ragazzi e del supporto dei tifosi. Ci aspetta del duro lavoro, che durerà un po’ di tempo, ma siamo sicuri che ci potremo divertire".

A.G.