Dagli alpaca al museo etrusco. La Befana arriverà alle 15.30

Tutto ancora è attivo per le animazioni sostenute e promosse dalla Proloco di Chianciano Terme che punta sul centro storico per confermare lo spirito di festa delle lunghe vacanze di Natale. Il ponte della Befana si presenta turisticamente interessante e rappresenterà il saluto alla stagione turistica. Gli eventi a Chianciano confermano l’esperienza più bella con gli alpaca fino al 6 gennaio; un’attrazione che ha coinvolto famiglie ma anche adulti che hanno voluto e vogliono misurarsi con questo animale curioso ed affettuoso. Resta ancora aperta la mostra Play-mobile per gli appassionati, mentre tutto è pronto per festeggiare l’arrivo per i piccini della Befana. La Chiesa della Collegiata, fino al 6 gennaio ospiterà l’allestimento del bellissimo presepe, mentre invece il museo etrusco avrà un’apertura straordinaria e gratuita domenica, per tutti i residenti della Valdichiana senese. Uno sguardo sui dettagli per la festa dei più piccoli con l’arrivo della Befana programmato per le 15.30 con passeggiata urbana tra storie, fiabe e leggende sulla celebre vecchia sulla scopa. Sarà l’attrice Loretta Bonamente a dare vita a questo spettacolo arricchito da aiutanti speciali per i più piccoli. Si ricorda infine che è possibile visitare la Torre dell’Orologio su prenotazione e che ci sono numerosi eventi alle terme di Chianciano, come il bagno di notte in programma sabato e venerdì con Theia night winter Edition. Volgendo lo sguardo oltre il weekend della Befana si trova il 13 lo spettacolo teatrale "Follow me" con la tecnica dell’improvvisazione al Teatro Caos, mentre il 20 gennaio a Villa Simoneschi per gli incontri dedicati alla musica ci sarà "la magia del canto". Infine gennaio si chiuderà con lo spettacolo teatrale di NataliaGinzburg "Le voci della sera", sempre al Teatro Caos. Anna Duchini