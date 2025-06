Da oggi chiude al traffico la variante della Cassia in direzione sud

Da oggi fino al 13 luglio sarà chiusa al traffico la variante della Cassia in direzione sud, nel comune di Monteroni d’Arbia. Si tratta di un provvedimento adottato per consentire alcuni lavori su un giunto di questa arteria assai transitata. Tutta la viabilità in direzione Roma verrà deviata sul capoluogo di Monteroni con il seguente tracciato: alla rotatoria nord saranno percorse via Kennedy, piazza Pietro Nenni, via Fratelli Rosselli, via Brodolini. L’ultimo tratto di via Brodolini, ovvero dalla intersezione con via Garibaldi fino alla vecchia Cassia, sarà a senso unico con obbligo di svolta a destra, in modo da agevolare il traffico pesante iche si immette nella vecchia Cassia.

"Ci preme sottolineare – spiega l’amministrazione comunale di Monteroni d’Arbia (nella foto il sindaco Gabriele Berni) – che questa disposizione è necessaria in quanto l’innesto dei veicoli lunghi come Tir o autoarticolati sulla vecchia Cassia da via Brodolini intenti a svoltare a destra richiede l’invasione della corsia opposta". Il traffico locale, arrivando verso il capoluogo da sud, dovrà obbligatoriamente percorrere via Garibaldi per poi proseguire da via La Pira verso il centro o ad ovest. Per i veicoli pesanti (eccetto macchine agricole e autobus del trasporto pubblico locale) sarà vietato entrare da sud del capoluogo, di conseguenza dovranno obbligatoriamente percorrere la corsia della variante a nord per poi proseguire verso il centro dallo svincolo nord.

Il 14 luglio inizieranno i lavori sulla variante direzione Nord e prima che partano il Comune comunicherà la mappa dei percorsi alternativi. Come, dire, insomma, che si annuncia qualche disagio per gli automobilisti, anche in considerazione del fatto che la Cassia è una delle strade del territorio a più alta densità di traffico. Ma è anche vero che i lavori sulla rampa di lancio sono assolutamente necessari e non possono essere rinviati.

