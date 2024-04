Da oggi a domenica è ’Ciocosì’ nel Campo. Siena si trasforma nella città del cioccolato

Siena diventa, da oggi a domenica, la città del cioccolato artigianale con la nona edizione di Ciocosì in Piazza del Campo. I profumi del cioccolato invaderanno la città, ci saranno animazione per bambini, lezioni per gli adulti, tante proposte ghiotte per tutti i gusti e spazio anche alla solidarietà. Cuore pulsante della manifestazione sarà la mostra-mercato del cioccolato artigianale con stand aperti ad orario continuato: mercoledì, giovedì e domenica dalle 10 alle 20, mentre il venerdì e sabato la chiusura sarà alle 23.30. Numerosi gli eventi in programma per scoprire i segreti del buon cibo degli dei: si apre con lo show-cooking ogni giorno alle 11.30, realizzato dai Cuochi Senesi presso lo stand ’Fabbrica del Cioccolato’. Grande attesa per lo show di sabato alle 18, durante il quale verrà realizzata una tavoletta da guinness: ben quaranta metri di cioccolato verranno preparati live in Piazza del Campo e poi offerti in degustazione, con il ricavato devoluto a QuaViO. Si continua con ’Grappa & Cioccolato’, sabato dalle 18.30 alle 19.30 e domenica dalle 17 alle 18, con degustazione a cura dell’associazione Anaga. Per i più piccoli c’è il laboratorio ’ChocoBaby’ tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30.