Da Napoli a Siena . La pizza di Fontana a ’La Veranda’

In arrivo a Siena una verticale di pizza gourmet: la ristorazione senese a confronto con la ‘capitale’, Napoli. Succederà lunedì grazie a Girogustando, la rassegna di serate a 4 mani che torna in un locale del capoluogo già protagonista negli ultimi anni di apprezzati gemellaggi in cucina.

Prossimo scenario sarà infatti il Ristorante Pizzeria la Veranda, a Vico alto, che dopo i confronti con pizzaioli di Livorno, Prato e Firenze ospiterà quest’anno Marcello Fontana, in arrivo direttamente da Fuorigrotta, a pochi passi dalla galleria Quattro Giornate.