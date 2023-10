Da lunedì ritocchi a orari e percorsi bus. Lavori in Fontebranda e capolinea spostato

In seguito ai quotidiani monitoraggi condotti da Autolinee Toscane sul livello dei servizi scolastici e grazie anche alle segnalazioni degli utenti, sono stati recepiti alcuni ritocchi ai servizi urbani ed extraurbani che saranno in vigore da lunedì prosimo nel bacino di Siena. Per quanto riguarda i servizi extraurbani, alcune corse sia per quanto riguarda la fascia di entrata mattutina a scuola che di uscita pomeridiana prevederanno un ritocco agli orari nell’ordine di pochi minuti, funzionali alle esigenze degli studenti. Per i servizi urbani, saranno interessati quelli di Chiusi, linee T61 e T62 e su Siena la linea 589, con intensificazione corse tra Colonna San Marco e piazza Indipendenza; linea 573, con variazioni di percorso della corsa delle 14.05 da Ravacciano per l’Autostazione; linee 505, s26, s22, s30, s31, s32, s33, s34, s35. Ancora a Siena fino al 16 ottobre sarà chiusa al transito via Fontebranda, nel tratto tra il bar Blandis e Porta Fontebranda: il capolinea di piazza Indipendenza è quindi trasferito in via Tozzi. Le linee s21, s54, 589 e 637 da Colonna San Marco transitano in strada di Pescaia, via Sauro, via Franci, via Tozzi da dove ripartono all’orario previsto da piazza Indipendenza.