Dà in escandescenze sull’autobus, poi scende e si ferma in mezzo alla strada rischiando di essere investito

Siena, 26 luglio 2023 - Interruzione di pubblico servizio: un uomo dà in escandescenze sull’autobus che va da Grosseto a Siena.

E’ successo lunedì su un bus della linea 51g in località Risaie sulla corsa partita da Grosseto alle 19.20.

L’autista è stato costretto a fermarsi e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. L'episodio è stato reso noto oggi da Autolinee Toscane. Fin dalla partenza il passeggero aveva mostrato segnali di evidente irrequietezza, con urla e comportamenti decisamente sopra le righe: l'autista, qualche chilometro dopo l'ingresso sulla Grosseto-Siena, ha chiamato il 112 da cui ha ricevuto il suggerimento di fermarsi in sicurezza non appena possibile, così da essere raggiunto dalle forze dell'ordine.

L'intervento è avvenuto nell'area di sosta presente in località risaie, nel territorio della provincia di Siena, dove due volanti della Polizia di Stato, partite da Siena, sono intervenute.

Sono serviti 4 agenti per placare l'uomo che, nel frattempo era sceso dal bus e si era fermato pericolosamente in mezzo alla strada, costringendo un camion ed un altro bus di linea di Autolinee Toscane, in transito sull'arteria nella direzione opposta, a fermarsi per evitare di investirlo.

Completate le operazioni di fermo nei confronti dell'uomo, l'autobus ha raggiunto il capolinea di Siena con 70 minuti di ritardo, con evidenti e notevoli disagi per i circa 10 passeggeri presenti bordo. L'azienda si è messa a disposizione delle autorità, anche attraverso le immagini raccolte dalle videocamere di sorveglianza presenti a bordo del bus se utili per chiarire le dinamiche dell'episodio.