’Da grande voglio fare il giurista’. La lectio del procuratore Raffaele Cantone

Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia e già presidente di ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, sarà domani all’Università in occasione del Matricola Day del dipartimento di Giurisprudenza. L’appuntamento è alle 9 presso il complesso didattico Mattioli dove terrà l’intervento ’Da grande, voglio fare il giurista. Sfide e prospettive per i futuri laureati in Giurisprudenza’. Il dottor Cantone dall’aprile 2014 all’ottobre 2019 è stato collocato fuori ruolo dalla magistratura ordinaria per assumere l’incarico di presidente Anac; dall’ottobre 2019 è rientrato in ruolo presso la Corte di Cassazione e, dal 29 giugno 2020, è procuratore presso il Tribunale di Perugia; è stato consulente della Commissione Parlamentare Bicamerale AntimafiaI. L’incontro di domani sarà introdotto e moderato dal rettore Roberto Di Pietra, mentre le conclusioni saranno affidate ai docenti Floriana Colao e Lorenzo Gaeta. La mattinata vedrà alcune sessioni dedicate alla presentazione di tutti gli aspetti più rilevanti della vita universitaria per le matricole e non solo: verranno illustrati corsi di studio, attività di placement, possibilità di mobilità internazionale e italiana.